Путин: страны «Золотого миллиарда» теряют свои позиции по объективным причинам

Международные отношения переживают необратимые перемены, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, страны «Золотого миллиарда» по объективным причинам утрачивают свое лидерство, а в государствах глобального Юга и Азии увеличивается производство.
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