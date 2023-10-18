Юрий Кот Как говорится, кучно пошли. То ли ещё будет. После матча с ФК "Антверпен" команда украинского ФК "Шахтёр" бросилась искать своего футболиста в аэропорту Бельгии, когда собиралась вернуться на Украину.
Украинские спортсмены бегут в Россию
Комментарии
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Вера Ванидовская
Чушь. Они не выбирали, где родиться. Правильно сделали. Они как раз ничего не предали, остались при своих убеждениях.
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17 час.
лл
лина любимцева
А у нормальных украинцев только одно место, где им можно укрыться и быть в безопасности - это Россия!!
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Они бегут в Россию, а потом плюют и сморкаются в нее, когда ничего им не грозит!
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2 час.
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