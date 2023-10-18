Украинские спортсмены бегут в Россию

Вера Ванидовская Чушь. Они не выбирали, где родиться. Правильно сделали. Они как раз ничего не предали, остались при своих убеждениях.

лл лина любимцева А у нормальных украинцев только одно место, где им можно укрыться и быть в безопасности - это Россия!!