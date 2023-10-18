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Украинские спортсмены бегут в Россию

Украинские спортсмены бегут в Россию

Юрий Кот   Как говорится, кучно пошли. То ли ещё будет.   После матча с ФК "Антверпен" команда украинского ФК "Шахтёр" бросилась искать своего футболиста в аэропорту Бельгии, когда собиралась вернуться на Украину.

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Комментарии
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Вера Ванидовская
Чушь. Они не выбирали, где родиться. Правильно сделали. Они как раз ничего не предали, остались при своих убеждениях.
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17 час.
лл
лина любимцева
А у нормальных  украинцев только одно место, где им можно укрыться и быть в безопасности - это Россия!!
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15 час.
ВД
Вовладар Даров
Они бегут в Россию, а потом плюют и сморкаются в нее, когда ничего им не грозит!
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2 час.

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