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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Широков получит около 35 млн рублей от «Сибири» за следующий сезон (Артур Хайруллин)

Ранее 39-летний форвард продлил контракт с новосибирским клубом на год. По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Широков получит около 35 миллионов рублей за сезон-2025/26.

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