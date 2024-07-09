Петербуржцам рассказали, как уберечься от аномальной жары

В Санкт-Петербурге, несмотря на дождливую неделю, вновь ожидается потепление. В связи с этим профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Владимир Сапрыкин рассказал, как уберечься от аномальной жары.
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