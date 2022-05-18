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Русофобский выпад директора лицея

Русофобский выпад директора лицея

УРОКИ РУСОФОБИИ: подмосковная школа запретила флаг России Скандал разгорелся в Подмосковье в одной из частных школ: директор лицея "Ковчег XXI" Рустам Курбатов совсем потерял ориентиры и запретил флаг России на территории учебного заведения.

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