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Исмаилов не считает, что бойцам нельзя сдаваться: «Мы не деремся за семью, в глаза пальцы не суем. Это же спорт»

Российский представитель ММА Магомед Исмаилов не согласился с утверждением Александра Шлеменко, который считает, что бойцам нельзя сдаваться, если их поймали на удушающий или болевой прием.

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