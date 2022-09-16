Начался суд по иску к участникам незаконного митинга о компенсации сверхурочной работы полиции

В Октябрьском суде Екатеринбурга началось судебное заседание по иску ГУ МВД Свердловской области к участникам несанкционированной акции протеста 31 января 2021 года.
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