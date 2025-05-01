«Цель — помочь президенту»: сенаторы Конгресса США предлагают 500% пошлину на товары из РФ

Сенатор Верхней палаты Конгресса США от Южной Каролины Линдси Грэм*, и ранее известный своими русофобскими высказываниями м инициативами, поддержал новый законопроект о введении «сокрушительных» санкций против России.
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