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«Цель — помочь президенту»: сенаторы Конгресса США предлагают 500% пошлину на товары из РФ

«Цель — помочь президенту»: сенаторы Конгресса США предлагают 500% пошлину на товары из РФ

Сенатор Верхней палаты Конгресса США от Южной Каролины Линдси Грэм*, и ранее известный своими русофобскими высказываниями м инициативами, поддержал новый законопроект о введении «сокрушительных» санкций против России.

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Комментарии
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t
tatyanadavydkina
Все что они у нас закупают - это для них очень важно. И если мы прекратим поставки то они возьмутся не только за голову
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