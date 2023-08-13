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Gensan Summer Cup. Сумийоши и Ямамото лидируют после короткой программы, Сакамото и Као Миура – 2-е

Gensan Summer Cup Сига, Япония Короткая программа Женщины  1. Рион Сумийоши – 69,63 2. Каори Сакамото – 67,28 3.

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