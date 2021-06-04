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«Зенит» отреагировал на ошибку Киркорова, перепутавшего Оздоева с Фернандесом

«Зенит» отреагировал на ошибку Киркорова, перепутавшего Оздоева с Фернандесом

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» отреагировала на курьёзный случай, когда российский певец Филипп Киркоров, приехав в гости в расположение сборной России, перепутал игрока питерцев Магомеда Оздоева с защитником ЦСКА Марио Фернандесом.

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