На поддержку предпринимателей в Петербурге выделили 3,6 миллиарда рублей

Об этом рассказал Кирилл Соловейчик Для развития предпринимательства и потребительского рынка в Петербурге в 2023 году было выделено 3,6 миллиарда рублей, рассказал 27 апреля на заседании правительства председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Кирилл Соловейчик.