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Петербургский дневник

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На поддержку предпринимателей в Петербурге выделили 3,6 миллиарда рублей

На поддержку предпринимателей в Петербурге выделили 3,6 миллиарда рублей

Об этом рассказал Кирилл Соловейчик Для развития предпринимательства и потребительского рынка в Петербурге в 2023 году было выделено 3,6 миллиарда рублей, рассказал 27 апреля на заседании правительства председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Кирилл Соловейчик.

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