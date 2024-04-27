На поддержку предпринимателей в Петербурге выделили 3,6 миллиарда рублей

Об этом рассказал Кирилл Соловейчик Для развития предпринимательства и потребительского рынка в Петербурге в 2023 году было выделено 3,6 миллиарда рублей, рассказал 27 апреля на заседании правительства председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Кирилл Соловейчик.
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