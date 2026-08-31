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В Индии на долю «зеленой» энергетики пришлось 20% выработки

В Индии на долю «зеленой» энергетики пришлось 20% выработки

В Индии доля возобновляемых источников энергии, в общем объеме выработки, составила почти 20%, пишет 31 августа The Economic Times.

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