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Царьград

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Пережить Апокалипсис: названа страна, которая станет Ноевым ковчегом для человечества

Пережить Апокалипсис: названа страна, которая станет Ноевым ковчегом для человечества

В мире, где климатические аномалии становятся нормой, а геополитическая напряженность растет, ученые наконец дали ответ на вопрос, который волнует многих.

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