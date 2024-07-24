Инструкторы-добровольцы обучают военнослужащих в зоне СВО тактической медицине

Способность оперативно оказать себе первую медицинскую помощь в зоне спецоперации — навык, необходимый для выживания и эффективной боевой работы для любого бойца, а в особенности для пехотинцев, штурмовиков, снайперов.
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