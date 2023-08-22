Жалею ли я, что поддержал Россию? Исповедь покинувшего Херсон

Александр Ляшенко "киевской руси" впервые упоминается только в 17-ом веке... теми же измышленцами... что и "Куев - мать!... и т.д." , Алексей Тан. не наводи тень на плетень,и не расставляй ловушки для малочитающих Историю.

СА Сергей Андросов Русь представляла из себя конгломерат восточно-славянских племен (около 11 — поляне, древляне, ильменские словене, полочане, дреговичи, северяне, бужане (волыняне), радимичи, вятичи, уличи, тиверцы), и впоследствии подчиненных ей финно-угорских и балтийских племен (чудь, меря, весь, мурома, черемисы, мордва, пермь, печера, емь, литва, летьгола, зимигола, корсь, нарова, ливы, ятвяги): это адресуется Тану. Стесняюсь спросить: вы чьих будете? Клоун, хоть книги бы умные почитал про Русь.«Повести временных лет» была составлена Нестором в 1110—1113 годах в Киево-Печерском монастыре.