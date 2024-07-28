В Благовещенске вандализму подверглись восстановленные могилы на Вознесенском кладбище

Осквернение отреставрированных могил произошло на древнем Вознесенском кладбище в Благовещенске. Как сообщает краеведческий Telegram-канал "Эхо Амура", на фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, что деревянные православные могильные кресты были вырваны из земли и сломаны.