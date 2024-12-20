Заход хохлов в Курскую область отчасти похож на ситуацию со Сталинградом

Немного оптимизма из комментариев вам - а то что мы всё ноем. Итак, я пишу, что всё же та нашумевшая фраза из итогового доклада Герасимова - типа, все поставленные нам на 2024 год задачи выполнены - НЕУДАЧНА, ибо сразу встаёт вопрос: "А какие задачи были поставлены в Курской области?"Мой комментатор в телеграмме с этим соглашается и замечает, что Герасимов "действительно неудачно выразился: как будто наш Генштаб хохлам поставил задачу по захвату Суджи", а другой комментатор в ЖЖ написал тот самый большой и оптимистичный ответ, который я и предлагаю вашему вниманию.