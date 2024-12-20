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Заход хохлов в Курскую область отчасти похож на ситуацию со Сталинградом

Немного оптимизма    из  комментариев   вам  -  а то  что  мы  всё  ноем. Итак, я    пишу, что   всё  же  та нашумевшая  фраза  из итогового  доклада  Герасимова -  типа,  все поставленные  нам  на  2024 год  задачи  выполнены -  НЕУДАЧНА,  ибо  сразу  встаёт вопрос: "А какие  задачи  были  поставлены  в  Курской  области?"Мой   комментатор  в телеграмме   с  этим  соглашается и    замечает,   что   Герасимов "действительно неудачно выразился: как будто наш Генштаб хохлам поставил задачу по захвату Суджи",  а   другой  комментатор  в  ЖЖ   написал   тот  самый   большой  и  оптимистичный  ответ, который я  и  предлагаю  вашему   вниманию.

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