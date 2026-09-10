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TRENDYMEN

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Самые богатые республики СССР: как жилось тогда и сейчас

Самые богатые республики СССР: как жилось тогда и сейчас

Все граждане Советского Союза считались равными, но некоторые были равнее. Это же касалось и республик — качество жизни в разных частях страны отличалось кардинально.

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