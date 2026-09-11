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Психотерапевт Кульгавчук рассказал, что длительное отсутствие секса негативно отражается на эмоциональном состоянии

Психотерапевт Кульгавчук рассказал, что длительное отсутствие секса негативно отражается на эмоциональном состоянии

Президент объединения врачей‑сексологов, психотерапевт Евгений Кульгавчук в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что длительное воздержание может негативно сказаться на характере человека.

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