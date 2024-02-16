Дэйл, Аллен, Бресель и Хиггинс вышли в четвертьфинал Welsh Open 2024

Доминик Дэйл разгромил Джека Джонса, Марк Аллен провел отличный матч против Робби Уильямса, Джон Хиггинс одержал эпическую победу над Мэттью Селтом, действующий Чемпион Роберт Милкинс проиграл Гэри Уилсону, Лука Бресель нанес поражение Тому Форду в 1/8 финала на турнире Welsh Open 2024, сообщает WST.
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