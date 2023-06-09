Смолкин и Дэвис будут работать с прежним тренером после перехода в сборную Грузии

Фигуристы выступят под национальным флагом страны уже в следующем сезоне. После перехода в сборную Грузии танцевальный дуэт Глеб Смолкин/ Диана Дэвис продолжит работать с тренером по фигурному катанию Алексеем Киляковым, сообщает РИА Новости.