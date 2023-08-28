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Экс-форвард «Зенита» Алберто может перейти в «Вест Хэм». Клуб АПЛ начал переговоры с «Коринтианс»

Экс-форвард «Зенита» Алберто может перейти в «Вест Хэм». Клуб АПЛ начал переговоры с «Коринтианс»

По информации журналиста Sky Sports Дармеша Шета, «молотобойцы» заинтересованы в трансфере игрока «Коринтианс».

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