Жимолость - самая первая весенняя ягода: вкус и польза

Свежие и замороженные ягоды, соки и отвары помогают предотвратить простудные заболевания. Ягоды полезны для людей, живущих в неблагоприятной экологической обстановке, так как они нейтрализуют соли тяжелых металлов.
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