"Шагающий автобус" - салехардцы присоединялись к Всероссийской акции. Она организована в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма: девчонки и мальчишки учатся правильно переходить дорогу и повторяют правила ПДД.
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