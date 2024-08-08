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Шагающий автобус: салехардцы присоединялись к Всероссийской акции

Шагающий автобус: салехардцы присоединялись к Всероссийской акции

"Шагающий автобус" - салехардцы присоединялись к Всероссийской акции. Она организована в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма: девчонки и мальчишки учатся правильно переходить дорогу и повторяют правила ПДД.

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