Адвокат Полещук назвал три категории россиян с правом на долю наследства от 50%

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также его нетрудоспособные иждивенцы получают обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания.
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