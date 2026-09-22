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Нефть Brent подорожала до 101 доллара за баррель

Нефть Brent подорожала до 101 доллара за баррель

Российская нефть марки URALS торгуется вблизи 104 долларов за баррель, дисконт к сорту BRENT составляет 8-15 долларов.

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