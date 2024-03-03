В Архангельске завершился чемпионат России по зимнему виндсёрфингу

Участие в нём приняли спортсмены из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска и МончегорскаУчастие в нём приняли спортсмены из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска и МончегорскаСоревнования проходили в акватории Северной Двины в течение трех дней, и несмотря на сложные погодные условия, удалось провести восемь захватывающих гонок.