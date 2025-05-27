Ген LIS1 и его роль в развитии мозга: открытие, которое изменит подход к лечению неврологических заболеваний

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California, San Francisco)провели эксперимент на моделях мышей и человеческих органоидах мозга, чтобы изучить влияние гена LIS1 на раннее нейроразвитие.
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