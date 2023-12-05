Представитель Белого дома сбежала с брифинга после неудобного вопроса о выплатах Байдену

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер уклонилась от ответа журналисту и закрыла брифинг.Голос Белого дома США Карин Жан-Пьер неожиданно завершила брифинг для журналистов сразу после того, как ей задали неудобный вопрос о деньгах Джо Байдена.
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