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Представитель Белого дома сбежала с брифинга после неудобного вопроса о выплатах Байдену

Представитель Белого дома сбежала с брифинга после неудобного вопроса о выплатах Байдену

Пресс-секретарь президента США Карин Жан-Пьер уклонилась от ответа журналисту и закрыла брифинг.Голос Белого дома США Карин Жан-Пьер неожиданно завершила брифинг для журналистов сразу после того, как ей задали неудобный вопрос о деньгах Джо Байдена.

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