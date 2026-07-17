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Царьград

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"Шокирующая уязвимость". Впервые за 100 лет: Срыв выборов в США? Трамп рассекретил разведданые "о работе Китая, России, Ирана и КНДР"

"Шокирующая уязвимость". Впервые за 100 лет: Срыв выборов в США? Трамп рассекретил разведданые "о работе Китая, России, Ирана и КНДР"

На фоне фатальных неудач на Ближнем Востоке и невозможности даже закончить войну на своих условиях, многие эксперты задавались вопросом – что будет с Трампом осенью, ибо, скорее всего, в Сенате республиканцы не смогут получить большинство.

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