Светлана Агапитова: «Петербург — пионер в социальной сфере»

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурга рассказала об итогах работы за 2024 год Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сегодня выступает с отчетным докладом перед депутатами Законодательного собрания.
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