Светлана Агапитова: «Петербург — пионер в социальной сфере»

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурга рассказала об итогах работы за 2024 год Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сегодня выступает с отчетным докладом перед депутатами Законодательного собрания.