Ubisoft планирует выпустить 10 игр Assassin's Creed в течение следующих пяти лет В после...

Ubisoft планирует выпустить 10 игр Assassin's Creed в течение следующих пяти летВ последнем эпизоде игрового подкаста The Xbox Two Podcast гостем оказался известный инсайдер Том Хендерсон, который поделился будущими планами компании Ubisoft по популярной серии Assassin’s Creed.
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