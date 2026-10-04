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FCPO Weekly Outlook — 5–9 October 2026.

FCPO Weekly Outlook — 5–9 October 2026.

FCPO Weekly Outlook — 5–9 October 2026. Crude Palm Oil Futures MYX_DLY:FCPO1! edramlan Bias: Bearish in the near term, but a corrective recovery may develop before the next major move lower.

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