FCPO Weekly Outlook — 5–9 October 2026. Crude Palm Oil Futures MYX_DLY:FCPO1! edramlan Bias: Bearish in the near term, but a corrective recovery may develop before the next major move lower.
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