«Союз МС-28» с космонавтами приземлился в Казахстане в степи, следует из трансляции «Роскосмоса». На Землю вернулись российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вместе с американским астронавтом Кристофером Уильямсом.
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