«Союз МС-28» с космонавтами приземлился в Казахстане в степи, следует из трансляции «Роскосмоса». На Землю вернулись российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вместе с американским астронавтом Кристофером Уильямсом.