Прокурор Омской области и региональный бизнес-омбудсмен провели личный прием предпринимателей

7 июня 2024 года прокурор Омской области Алексей Афанасьев и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко совместно провели, ставший уже традиционным, личный прием предпринимателей.
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