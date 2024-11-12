В Турции заявили о возможном «бегстве» Зеленского из-за Трампа

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп может не рассматривать украинского лидера Владимира Зеленского как своего партнера во время переговоров по Украине из-за его тесной связи с семьей действующего американского лидера Джо Байдена.
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