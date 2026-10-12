1.90 – «Динамо» впервые с сезона-2023/24 выиграет медали РПЛ. Клуб попадет в топ-4, уверены букмекеры

Букмекеры обновили котировки на достижения «Динамо» в сезоне-2026/27. После победы над «Рубином» (1:0) в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ команда под руководством Сандро Шварца набрала 22 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА по дополнительным показателям.