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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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1.90 – «Динамо» впервые с сезона-2023/24 выиграет медали РПЛ. Клуб попадет в топ-4, уверены букмекеры

Букмекеры обновили котировки на достижения «Динамо» в сезоне-2026/27. После победы над «Рубином» (1:0) в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ команда под руководством Сандро Шварца набрала 22 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице, обойдя ЦСКА по дополнительным показателям.

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