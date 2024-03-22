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Ветеран "Альфы" Филатов прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле"

Ветеран "Альфы" Филатов прокомментировал теракт в "Крокус Сити Холле"

Президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов в беседе с RTVI заявил, что он не стал бы "ни в коем случае" винить службу безопасности "Крокус Сити Холла", которая занималась охраной периметра здания, поскольку он сам недавно был там на концерте.

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