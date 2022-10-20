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Байден обещал продолжить стабилизировать нефтяной рынок в 2023 году

Президент США Джо Байден объявил о плане распродать оставшуюся часть нефтяного резерва страны до конца 2022 года и начать пополнение запасов, чтобы сдержать цены на топливо перед выборами, которые состоятся 8 ноября, как передает агентство Reuters.

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