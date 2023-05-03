«Айнтрахт» и «РБ Лейпциг» сыграют в финале Кубка Германии

В полуфинале «Айнтрахт» обыграл «Штутгарт» (3:2), а «Лейпциг» разгромил «Фрайбург» (5:1). «РБ Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии в 4-й раз за последние 5 лет и является действующим победителем турнира.