«Айнтрахт» и «РБ Лейпциг» сыграют в финале Кубка Германии

В полуфинале «Айнтрахт» обыграл «Штутгарт» (3:2), а «Лейпциг» разгромил «Фрайбург» (5:1). «РБ Лейпциг» вышел в финал Кубка Германии в 4-й раз за последние 5 лет и является действующим победителем турнира.
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