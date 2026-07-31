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Александрова, Носкова, Кырстя и Хвалинска заявились на турнир в Монтеррее, Шнайдер не будет защищать титул

Опубликована заявка WTA 500 в Монтеррее, который пройдет с 23 по 29 августа. В список участников вошли: Линда Носкова (7); Сорана Кырстя (17); прошлогодняя финалистка Екатерина Александрова (19); Майя Хвалинска (21); Элиза Мертенс (23); Анастасия Потапова (27); Донна Векич (35).

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