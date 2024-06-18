Медвежий угол
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Медвежий угол

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А не нужно было скакать. Скатертью дорожка.

А не нужно было скакать. Скатертью дорожка.

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Все же уже слышали "ужасные истории" о несправедливости в Шереметьево по отношению к прибывающим из У? Ну мол там люди чуть ли не с флагами России и бюстиками Ленина въезжают, а их разворачивают.

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Комментарии
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Анна
Не пущать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 час.
Лена Елена
Нечего делать в России чужим. Хватит, натерпелись.
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1 час.
Добрый Кот
Нужно ещё черножопых в цэевропу вышвырнуть.
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31 мин.

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