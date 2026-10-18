В эти дни в Астане проходил третий этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. Одним из его героев стала уроженка Набережных Челнов Ралина Гилязова - вслед за викторией в Ташкенте, она добавила победы и в столице Казахстана.
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