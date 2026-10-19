Протестные движения накрыли не только Францию, но и другие страны Европы — от Португалии до АлбанииПо Европе катится волна протестов, пик которых пришелся на Францию, где 17 октября на улицы страны вышли 800 тыс.
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