В России с 1 апреля меняются правила получения водительских прав. Что появится нового

Обновлённый регламент начнёт действовать уже через четыре месяца.В России с 1 апреля 2024 года вступят в силу обновления регламента сдачи экзамена для получения водительского удостоверения, сообщает портал РИА Новости.
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