Российским гимнасткам вручили награды на международном турнире «Кубок «Небесная грация» в Катаре

На международном турнире по художественной гимнастике «Кубок «Небесная грация», который сейчас проходит в столице Катара Дохе, уже прошли первые награждения! Воспитанница академии художественной гимнастики «Небесная грация» Каролина Тарасова из Донецка завоевала золотую медаль в упражнении с лентой.
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