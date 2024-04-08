Прерывистое голодание может помочь сохранить здоровье кишечника с возрастом

Исследование, проведенное на мышах, показало, что прерывистое голодание приносит пользу, помимо потери веса, предполагая, что данная практика может помочь организму лучше перерабатывать глюкозу и уменьшить возрастное снижение функции кишечника.
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