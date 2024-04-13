Ростислав Шапошников: Прощай, украинский загранпаспорт!

Прощай, украинский загранпаспорт для тех, кто за границей. Закон принят во втором чтении: — Получить консульские услуги в зарубежных дипучреждениях Украины военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет смогут, только если они обновили свои военно-учетные данные.