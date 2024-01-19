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Кабмин продлил меры соцподдержки для медработников, помогающих бойцам СВО

Кабмин продлил меры соцподдержки для медработников, помогающих бойцам СВО

Правительство России приняло решение о продлении мер социальной поддержки для медработников, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции, говорится в сообщении Telegram-канала кабмина.

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