Кабмин продлил меры соцподдержки для медработников, помогающих бойцам СВО

Правительство России приняло решение о продлении мер социальной поддержки для медработников, которые оказывают помощь участникам специальной военной операции, говорится в сообщении Telegram-канала кабмина.
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