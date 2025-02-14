❗️ В Севастополе возбудят уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб водитель «скорой» Ранее сообщалось, что произошло столкновение спецмашины и Nissan.
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❗️ В Севастополе возбудят уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб водитель «скорой» Ранее сообщалось, что произошло столкновение спецмашины и Nissan.